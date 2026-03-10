Controlan incendio en Buenavista

Villa Juárez.- Fue controlado el incendio que se generó en la comunidad de Buenavista, donde 5 hectáreas resultaron afectadas, dañando fauna y flora de la región.

La semana pasada inició un fuerte incendio en la localidad de Buenavista, por lo que vecinos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, ante las llamaradas que se observaban y el riesgo de que se propagara a más terrenos aledaños.

Por lo que acudieron elementos del cuerpo de bomberos, Protección Civil del Estado, Protección Civil Municipal de Rioverde y Red Fox, así como voluntarios, que apoyaron en las acciones ante el riesgo de que el fuego continuará expandiéndose.

Tras varias horas de trabajo, por fin lograron liquidarlo en un 70%, pero finalmente ya está al 100% controlado.

Hasta el momento han resultado dañadas 5 hectáreas en la localidad, además de la fauna y flora de la región.