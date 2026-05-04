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Controlan incendio que afectaba varias comunidades

Dañó la fauna y flora de la región

Por Jesús Vázquez

Mayo 04, 2026 03:00 a.m.
A
Controlan incendio que afectaba varias comunidades

Matehuala.- La dirección de Protección Civil de Matehuala informó que el incendio forestal registrado en varias comunidades del municipio se encuentra actualmente con un cien por ciento controlado y un noventa y cinco de su liquidación.

Las zonas atendidas por los incendios forestales comprenden comunidades de Santa Brígida, Estanque de Agua Buena, Parritas, Peñitas, El Vaquero, El Refugio, Jesús María y Rancho Alegre, con una afectación aproximada de 350 hectáreas de vegetación arbustiva, pastizal y cactáceas, gracias al trabajo realizado por varias corporaciones de auxilio que se unieron para apoyar se logró controlar el fuego.

En el operativo participaron brigadas de Conafor, Jaguares de Ciudad del Maíz, Leones del Naranjo, Coyotes de Matehuala, Lobos de El Limonal y Leones del Platanito, así como personal de Protección Civil Estatal y Municipal, voluntarios de las comunidades afectadas y el apoyo de pipas de Ramo 33, Servicios Públicos Primarios y el Cuerpo de Bomberos.

Asimismo, se contó con el respaldo del jefe de Brigada de la Fuerza Huasteca de San Luis Potosí, Miguel Ángel Estrada Méndez, así como de Jorge Luis Díaz Salinas, por parte de la Sedarh, dependencia que brindó apoyo con maquinaria pesada para facilitar las labores de control del incendio.

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Actualmente, los trabajos se mantienen en fase de vigilancia, quedando a cargo de los comuneros de los ejidos afectados, quienes darán seguimiento para evitar cualquier posible reactivación del fuego, esperando no llegue a suceder.

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