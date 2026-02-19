Controlan incendios en Mexquitic y Ciudad Fernández

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informa que se logró el control de los incendios forestales que afectaban a la comunidad de Milpillas, en el municipio de Mexquitic de Carmona y otro en la comunidad El Terremoto, en Ciudad Fernández.

El Comité del Manejo del Fuego informa que brigadistas inician sus labores desde muy temprano, aprovechando las condiciones climáticas de las primeras horas del día para realizar brechas cortafuego y ataques directos que permiten asegurar el perímetro y evitar reactivaciones.

Respecto al panorama estatal, el Comité informa que se mantiene el estatus de combate y vigilancia en los siguientes incendios activos: Municipio de Cerritos (Estación Montaña): Se refuerzan brigadas para evitar el avance hacia zonas serranas, Guadalcázar (Localidad San Carlos).

