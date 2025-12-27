Convocan a jóvenes para enlistarse a GN
CIUDAD VALLES.- Ahora, a través de la oficina de la Junta Municipal de Reclutamiento lanzan convocatoria a jóvenes para que se enlisten en la Guardia Nacional (GN).
Alfredo Contreras Rodríguez, director de la Junta dijo que hay una convocatoria de la GN para jóvenes de 18 a 28 años de edad, quienes deberán acudir al 36 Batallón de Infantería para presentar la documentación que se requiere, paso inicial que es acta de nacimiento (original y copia), Curp, credencial INE, comprobante de domicilio.
Comentó que las características requeridas por la milicia para ser guardias nacionales serán cuestión de una segunda etapa que llevarán a cabo en la ciudad de Monterrey.
Por lo pronto deben realizar la primera etapa que es inscribirse los interesados.
