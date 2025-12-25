logo pulso
Llaman bomberos a quemar pirotecnia con responsabilidad

Por Jesús Vázquez

Diciembre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Matehuala.- El comandante del Cuerpo de Bomberos dijo que en estos días con la llegada de la Navidad y del Año Nuevo se incrementa la quema de pirotecnia, por lo que alerta a la población a tener cuidado al usarla, no dejar sobre todo a los niños que jueguen porque siempre sucede un accidente, por lo que cuando los menores truenen cuetes siempre deben hacerlo con supervisión de un adulto. 

Manifestó Manuel Mauricio Flores que en el mes de diciembre se incrementa mucho el trabajo por la pirotecnia y más estos días de fiesta, la pirotecnia quizás no se pueda prohibir, pero hay que trabajarla con responsabilidad, las recomendaciones sobre todo para los papás y todos los adultos es nunca dejen solo a los menores

Comentó que cuando un niño sufre un accidente en sus manos, le estamos quitando un proyecto de vida, porque a lo mejor ese niño hubiera sido un excelente cirujano, artesano, músico entre otras grandes profesiones, pero ya sin sus dedos que perdió por haber jugado con cuetes ese proyecto queda nulo, esto es algo que se puede evitar no comprándole cuetes a los niños y sobre todo no dejarlos solos si van a tronarlos, que lo hagan en compañía de un adulto responsable. 

Expresó que la pirotecnia no son juguetes y esto hay que tenerlo muy claro, pues es un distractor, que emociona a las personas, pero definitivamente no es un juguete y no es inofensiva, es muy peligrosa.

 y si la truenan deben de hacerlo con un adulto responsable, ya que le ha tocado ver adultos que ponen a prueba a los niños para que no suelten los cuetes, o a ver quién corre más rápido y los empiezan a retar, esto puede causarles un grave accidente. 

