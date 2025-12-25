Aumenta precio de tortilla un 8%

CIUDAD VALLES.- Aumentó un ocho por ciento el precio de la tortilla, tal como se había anunciado a nivel local desde la semana pasada.

De acuerdo con fuentes dentro del ramo tortillero, aunque no hubo una asamblea de empresarios tortilleros, a partir de este lunes hubo un incremento general en el precio del kilo de este producto de los 25 a los 27 pesos.

Así también, hubo un aumento de dos pesos en el precio de la masa en los molinos, por lo que ahora, en la gran mayoría de los negocios se encuentra expuesta al público a 17 pesos.

Los tortilleros que hablaron con Huasteca Hoy refieren que este aumento no es producto de una política inflacionaria de los tortilleros, ya que argumentan que no se habían subido los precios desde el 2023, además de que insumos como el gas y la electricidad no han dejado de subir, eso sin contar con el hecho de que las nóminas en estos negocios aumentaron con el incremento al salario mínimo.

