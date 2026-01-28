Convocan a jóvenes para la Guardia Civil

RIOVERDE.- Municipio tiene la convocatoria abierta en la Guardia Civil Municipal para jóvenes interesados, la meta es contar con 250 oficiales, se busca que el municipio sea el más seguro del país.

El presidente municipal dio a conocer que se realizó una depuración, en la que se destinaron recursos para las liquidaciones. Agregó que se está dotando de armamento y patrullas, y que los elementos tengan más capacitaciones, la meta es contar con 250 oficiales antes de que concluya esta administración, y que perciban un sueldo de 18 mil mensuales, si los policías requieren de material para construir la vivienda o cualquier persona se puede acercar.

Mencionó que se les hace un llamado a los jóvenes mayores de 18 años de edad interesados en formar parte de las filas policiacas para que se acerquen a la corporación, serán capacitados en la Academia y recibirán un pago en esta etapa, concluyó el edil.