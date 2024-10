Convocan a marcha por Kimberly

Matehuala.- América Zapata Beltrán madre de la niña de 12 años de edad Kimberly Catalina Beltrán dio a conocer que su hija ya lleva seis días extraviada y no sabe nada de ella, y hasta el momento las autoridades no dan respuesta sobre su caso, por lo que convoca a los matehualenses a unirse a una marcha para exigir justicia.

Convoca a la gente a unirse a esta marcha por su hija y por todas las personas desaparecidas, la idea es reunirse en la cancha de la colonia Dichosa a las tres de la tarde y caminar hasta llegar a la Fiscalía General del Estado.

Pide a las personas llevar pancartas con mensajes, pues si la gente no habla y no exige, las autoridades no hacen nada por ayudar y ella lo único que quiere es que su hija aparezca sana y vuelva a su casa.

Expresó que luchará hasta encontrar a su hija y no descansará, pues la quiere de regreso a su lado, pues todos sus hijos son su motor de vida, tiene que volver su niña a casa por lo que también suplica a la gente que si sabe algo de su paradero lo reporte.

Refiere que desde que su niña no está en casa falta un pedazo de su corazón y ya extraña su voz, su presencia, por lo que pide a la gente la apoye aunque sea con una oración por su pequeña.

La niña Kimberly Catalina de 12 años de edad fue vista por última vez el 19 de

octubre en la colonia la Dichosa, y la Fiscalía ya puso una alerta Amber por la desaparición de la pequeña, pues se considera que la menor puede estar en riesgo, puede ser víctima de gente que realiza trata de menores.