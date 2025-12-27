Convocó Medina Claus a los niños, solo da dulces y pelotas

CIUDAD VALLES.- Invitó el alcalde a padres de familia y a niños para darles regalos en la plaza y se congregan cientos. Rifaron dos bicicletas, generando desaliento entre los cientos de niños que acudieron al llamado.

Este mediodía, el alcalde, apoyado por funcionarios de primer nivel se encontró con una culebra de papás y niños que convocó horas antes a través de su Facebook con la promesa de regalos y de dulces.

Luego de la una de la tarde, el presidente municipal comenzó a despachar, uno a uno, a los niños, con su respectiva bolsa de dulces y un juguete (por lo regular era una pelota o una muñeca), mientras que otros asistentes daban boletos para la rifa de dos bicicletas para niños no mayores de nueve años.

Luego compró sus productos a los ambulantes que merodeaban en la plaza, para repartirlos entre los niños.

Dijo que habría otras entregas y que este acto de generosidad es parte de una nueva faceta de su vida, que es una mejor versión de sí mismo, como dijo poco antes a los reporteros, en una rueda de prensa.