Coronan a rey y reina de la Primavera en asilo
CIUDAD FERNÁNDEZ.- En la Casa Hogar Paraíso de Descanso fueron coronados los abuelitos Patricio y Ángeles, como el rey y la reina de la Primavera.
Cabe destacar que en la Casa de la Tercera Edad, Paraíso de Descanso, se llevó a cabo el Festival de la Primavera, donde los adultos mayores convivieron por varias horas.
Sin embargo Ángeles fue coronada reina y Patricio rey de la primavera, fue como padrino Eduardo Hernández.
Minutos después bailaron el tradicional vals y posteriormente se sirvió una comida típica, acompañada de bebidas refrescantes.
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