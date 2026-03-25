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Coronan a rey y reina de la Primavera en asilo

Por Carmen Hernández

Marzo 25, 2026 03:00 a.m.
A
Coronan a rey y reina de la Primavera en asilo

CIUDAD FERNÁNDEZ.- En la Casa Hogar Paraíso de Descanso fueron coronados los abuelitos Patricio y Ángeles, como el rey y la reina de la Primavera.

Cabe destacar que en la Casa de la Tercera Edad, Paraíso de Descanso, se llevó a cabo el Festival de la Primavera, donde los adultos mayores convivieron por varias horas. 

Sin embargo Ángeles fue coronada reina y Patricio rey de la primavera, fue como padrino Eduardo Hernández. 

Minutos después bailaron el tradicional vals y posteriormente se sirvió una comida típica, acompañada de bebidas refrescantes.

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