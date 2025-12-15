Critican trabajo de los agentes policiacos
Se generan ola de atracos porque no vigilan
CIUDAD VALLES.- Surgen quejas ciudadanas de que los policías vigilan más a los que manejan con el celular en la mano que a los ladrones que asuelan las tiendas de la zona centro y que llevan dos golpes este fin de semana.
Este sábado 13 de diciembre hubo dos atracos en el centro de Valles, en uno de ellos habría participado el mismo presunto ladrón de la tienda del fraccionamiento San José, el pasado martes 9 de diciembre, sin embargo, la percepción de funcionarios, comerciantes y transeúntes es que sí hay más policías pero se consagran a vigilar y castigar a los que van manejando con el celular en mano, en lugar de estar al pendiente de carteristas, estafadores o de estar al pendiente de locales para disuadir a los ladrones.
Pidieron a la policía dedicarse a las labores de seguridad, porque aunque es importante sancionar al que maneja y ve el celular, en estos días de solvencia, hay más delincuentes operando.
