logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

THE PARK

Fotogalería

THE PARK

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Critican trabajo de los agentes policiacos

Se generan ola de atracos porque no vigilan

Por Redacción

Diciembre 15, 2025 03:00 a.m.
A
Critican trabajo de los agentes policiacos

CIUDAD VALLES.- Surgen quejas ciudadanas de que los policías vigilan más a los que manejan con el celular en la mano que a los ladrones que asuelan las tiendas de la zona centro y que llevan dos golpes este fin de semana.

Este sábado 13 de diciembre hubo dos atracos en el centro de Valles, en uno de ellos habría participado el mismo presunto ladrón de la tienda del fraccionamiento San José, el pasado martes 9 de diciembre, sin embargo, la percepción de funcionarios, comerciantes y transeúntes es que sí hay más policías pero se consagran a vigilar y castigar a los que van manejando con el celular en mano, en lugar de estar al pendiente de carteristas, estafadores o de estar al pendiente de locales para disuadir a los ladrones.

Pidieron a la policía dedicarse a las labores de seguridad, porque aunque es importante sancionar al que maneja y ve el celular, en estos días de solvencia, hay más delincuentes operando.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Muere bebé tras accidente en motocicleta en Aquismón
Muere bebé tras accidente en motocicleta en Aquismón

Muere bebé tras accidente en motocicleta en Aquismón

SLP

Huasteca Hoy

El menor murió durante su traslado a Ciudad Valles.

Incendian camioneta cerca de la URSEHN en Ciudad Valles
Incendian camioneta cerca de la URSEHN en Ciudad Valles

Incendian camioneta cerca de la URSEHN en Ciudad Valles

SLP

Huasteca Hoy

El vehículo, propiedad de una vecina identificada como Xitlali, sufrió daños en los asientos traseros.

Jóvenes lesionados tras caída de motocicleta en Ciudad Valles
Jóvenes lesionados tras caída de motocicleta en Ciudad Valles

Jóvenes lesionados tras caída de motocicleta en Ciudad Valles

SLP

Huasteca Hoy

Dos jóvenes resultan lesionados al caer en un barranco en la zona Tének de Ciudad Valles. Uno de ellos trasladado al Hospital General.

Muere joven motociclista tras choque con taxi
Muere joven motociclista tras choque con taxi

Muere joven motociclista tras choque con taxi

SLP

Huasteca Hoy

El accidente ocurrió en el kilómetro 32; el conductor del taxi colectivo huyó del lugar