Culpan a cañeros de sequía de la cascada de Tamul

CIUDAD VALLES.- La Cascada de Tamul, a punto de secarse hace un par de semanas, retomó un poco de fuerza y otra vez está por desaparecer, culpan a cañeros.

Tiene más de una semana que la cascada de Tamul se convirtió en un hilo de agua, casi imperceptible, sin embargo, hace dos días, la secretaria de Turismo, Yolanda Cepeda Echeverría dijo que la caída de agua se había recuperado, mostrando imágenes de una cortina en mayor forma a condiciones anteriores de la cortina.

Pero este 8 de mayo, en pleno inicio de fin de semana, la cascada volvió a desaparecer prácticamente, dicen por riego de cañas.

Tamul es el segundo lugar más visitado de la Huasteca potosina -el primero es el Castillo Surrealista de Xilitla- y es la portada o la imagen turística por excelencia de la región.

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