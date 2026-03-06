Cumple 100 años El Pirulito

Matehuala.- El Pirulito fue de las primeras tiendas que se fundó en Matehuala el 28 de febrero de 1920, y a pesar de que ya pasaron 106 años la tienda sigue vigente en el mismo lugar en la calle Jaime Nuno esquina Miguel Hidalgo, fue fundada por don Sabino Medina y Estefana Medina.

La tienda fue nombrada "El Pirulito", ya que enfrente se encontraba un árbol de pirul el cual duró muchos años, luego con el paso de los años se cayó.

Esta tienda logró contar con un teléfono, de los pocos que había en la ciudad por lo que los matehualenses solían ir para hacer llamadas y comunicarse con sus familiares, la llamada tenía un costo de tan solo cinco centavos.

A este lugar acudían personas de Matehuala, de las comunidades y también de los municipios vecinos, siempre estaba lleno de caballos y burros afuera de la tienda, que era lo que las personas usaban para cargar todo lo que compraban.

En la década de los 90 empezaron a instalarse grandes supermercados en la ciudad, esto provocó que bajara la venta en El Pirulito, a principios del dos mil ya era muy poco lo que se vendía de abarrotes, por lo que el actual propietario Antonio Medina, en el año 2003 decidió cambiar el giro del lugar y convertirlo en la Taquería el Pirulito.

La taquería celebró sus veintitrés años, pero ciento cinco años de haberse fundado el pirulito, muchos padres y abuelos aún recuerdan esa gran tienda de abarrotes cada que pasan por este lugar, pues ha sido de las pocas tiendas que aunque con otro giro aún sigue existiendo recordando el Matehuala de antes.