D. Carmona reporta un caso más de miasis

Fotogalería

Estado

Por Miguel Barragán

Marzo 11, 2026 03:00 a.m.
CIUDAD VALLES.- Damián Carmona reportó un caso más de miasis; a nivel estatal hay 39 casos confirmados, de acuerdo con el Senasica.

    La cifra oficial del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria hasta el día de hoy era de 39 casos de infección por el gusano barrenador del ganado (GBG) en el estado de San Luis Potosí y casi mil a nivel nacional, pero en esta jornada de martes hubo un reporte en la delegación de Damián Carmona, en Tamasopo, de un vacuno infectado, de parte de un veterinario particular y en la comunidad de San Isidro, Tanlajás, una facilitadora de Sembrando Vida, llamada Yadira Castillo dio a conocer el caso en un cerdo de patio.

   Ya en anteriores ocasiones, se había dado a conocer que el incremento en la temperatura complicaría el escenario en la región, lugar donde se concentra el 80 por ciento de la liberación de mosca estéril para frenar la proliferación de miasis.

