Dan a conocer los pormenores de la Marcha 8 M

Matehuala.- Mujeres de diferentes grupos convocan a la marcha del 8 de marzo, invitan a reunirse en la Fiscalía ubicada en Betania a las tres de la tarde, y recorrer las principales calles de la ciudad para terminar en la Plaza Benito Juárez.

Dentro de las recomendaciones de la marcha de las mujeres, están pidiendo ser separatista y no llevar al novio, amigo, varón, hermanos o padres pues muchas chicas pueden sentir incomodidad o inseguridad, cargar botellas de agua, dulces, un pequeño botiquín de emergencias, protector solar, celular con carga un contacto de emergencia.

El contingente se va a separar por bloques, al inicio van a ir infantes y personas con discapacidad o posibles adultas mayores, después sobrevivientes, seguido por el contingente, si se pertenece al bloque negro se pide que vayan en las laterales. Ponerse ropa cómoda, como tenis, blusas o playeras frescas, y hay que sentirse libre y cómoda de usar lo que les guste.

En el caso de ir con un bebé o una niña pequeña, llevarle una carriola, carrito montable, para que no se cansen y estos los acomodarán enfrente, quienes acudan a la marcha pueden llevar pulseras de seguridad, mochilas con correa para los niños, marcar el calzado con nombre y dirección por seguridad, pueden cargar matracas, tambores, pinturas o gises para expresarse libremente.

Este año el recorrido será saliendo de Betania, Avenida Roble, calle Juárez, detenerse en Plaza de la Leña, luego continuar a la Presidencia Municipal y terminar en Plaza Juárez.