Dan permiso para podar árbol... y lo talan completo en Valles

CIUDAD VALLES.– Un árbol ubicado en el estacionamiento del banco Banamex fue talado completamente, pese a que el permiso otorgado por la Dirección de Ecología municipal solo autorizaba su poda o "derrame", lo que generó críticas e indignación en redes sociales.

Decenas de usuarios cuestionaron la acción ocurrida este domingo 8 de marzo, al considerar que se trató de una tala indebida.

El director de Ecología, Julio César Otero Torres, explicó que el permiso fue concedido al particular que renta el espacio al banco, pero únicamente para podar o derramar el árbol, no para retirarlo desde la raíz.

Advirtió que haberlo cortado por completo podría derivar en sanciones, por lo que se buscará un diálogo con el responsable para determinar la medida correspondiente.

Entre las posibles sanciones se contempla la restitución del árbol, pago en especie o una multa de hasta 150 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a 17 mil 596 pesos.