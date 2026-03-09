logo pulso
Australia concede asilo a cinco jugadoras de selección femenina de Irán

Australia concede asilo a cinco jugadoras de selección femenina de Irán

Estado

Dan permiso para podar árbol... y lo talan completo en Valles

Ecología advierte posible multa.

Por Redacción

Marzo 09, 2026 05:59 p.m.
Árbol talado en estacionamiento de Banamex.

Árbol talado en estacionamiento de Banamex.

CIUDAD VALLES.– Un árbol ubicado en el estacionamiento del banco Banamex fue talado completamente, pese a que el permiso otorgado por la Dirección de Ecología municipal solo autorizaba su poda o "derrame", lo que generó críticas e indignación en redes sociales.

Decenas de usuarios cuestionaron la acción ocurrida este domingo 8 de marzo, al considerar que se trató de una tala indebida.

El director de Ecología, Julio César Otero Torres, explicó que el permiso fue concedido al particular que renta el espacio al banco, pero únicamente para podar o derramar el árbol, no para retirarlo desde la raíz.

Advirtió que haberlo cortado por completo podría derivar en sanciones, por lo que se buscará un diálogo con el responsable para determinar la medida correspondiente.

Entre las posibles sanciones se contempla la restitución del árbol, pago en especie o una multa de hasta 150 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a 17 mil 596 pesos.

Dan 26 años de cárcel a sujeto que intentó doble feminicidio

La Fiscalía de San Luis Potosí obtuvo la condena tras proceso judicial en Ciudad Valles

SLP

Redacción

Ecología advierte posible multa.

SLP

Redacción

La obra busca mejorar el almacenamiento de agua y beneficiar a más de 10 mil habitantes.

SLP

Jesús Vázquez

Será en el Centro Cultural, se realizará un conversatorio

SLP

Redacción

Es la versión del futbol americano sin violencia