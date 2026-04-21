Dan reconocimiento a varios atletas
RIOVERDE.- Entregó el municipio reconocimiento a deportistas que van a participar en la etapa nacional de la Olimpiada 2026 de la Conade.
Emmanuel Gallegos Ávalos director de Deportes, dio a conocer que se entregó un reconocimiento a los deportistas, por su destacada participación dedicación y disciplina en los juegos deportivos de la Conade.
Los juegos preliminares de atletismo se realizaron en Nuevo León y taekwondo en San Luis Potosí. Adelantó que el próximo martes acudirán a participar en la Olimpiada Nacional dentro en los juegos de la Conade, que se efectuará en diversos estados de la República.
La jornada de basquetbol se llevará a cabo en Puebla y Guadalajara, entre otros.
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Se tiene confianza que los deportistas pondrán en alto el nombre de Rioverde y lograrán coronarse.
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