Dapas rifa regalos a usuarios cumplidos

Por Miguel Barragán

Enero 28, 2026 03:00 a.m.
A
Dapas rifa regalos a usuarios cumplidos

CIUDAD VALLES.- La Dapas rifó 10 pantallas y dos refrigeradores entre los usuarios que van al corriente con sus pagos. Aunque el sorteo sería por Facebook, muchos beneficiarios fueron al sorteo en vivo.

Con todo y frío, el patio y explanada del edificio principal de la Dapas comenzó a llenarse de usuarios que iban a escuchar de viva voz si su número de usuario saldría ganador.

En un principio, la oferta de Dapas era premiar con 10 pantallas a los 12 mil 500 usuarios (una cuarta parte de todo el espectro de clientes), pero la asistencia fue tal que el alcalde, obsequioso, agregó como premios dos refrigeradores a los que se fueron a enfriar a la intemperie, a pesar de que se les dijo que no fueran físicamente al sorteo.

