Defiende Malibrán a funcionario acusado de abuso sexual

Sale a relucir proceso que enfrentó Ramón Ortiz García

Por Redacción

Marzo 07, 2026 03:00 a.m.
A
Defiende Malibrán a funcionario acusado de abuso sexual

CIUDAD VALLES.- Respecto a acusaciones de abuso contra nuevo director de Planeación Municipal hace 14 años, el secretario del Ayuntamiento dijo que aquellas denuncias no se fundaron y defendió a Ramón Ortiz García y su desempeño.

Este jueves 5 de marzo, Recursos Humanos del Ayuntamiento dio a conocer la incorporación de Ramón Ortiz como director de Planeación y pronto parte de la opinión pública recordó acusaciones de abuso sexual que recayeron en el nuevo director, dentro de una asociación de defensa de los derechos de las mujeres en San Luis Potosí, capital, en 2012.

Luis Ángel Contreras Malibrán, secretario del Ayuntamiento y exjefe directo de Ortiz dijo que el caso se desestimó hace muchos años, porque no se concluyó el proceso a falta de elementos y refirió que las maniobras políticas fueron maquinadas en el Gobierno de ese tiempo, sin embargo, refirió que, de haber sido cierto algo tan atroz, ni el Ayuntamiento ni nadie más se atrevería a hacer una contratación así.

