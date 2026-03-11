Denuncian a la GCE por golpear a dos jóvenes

CIUDAD VALLES.- "¡No más golpeados, señor gobernador!", exclamó la abuela de uno de los dos menores de edad que fueron atacados, vejados y amenazados por elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) en el Sendero de Vida, la noche de este lunes, poco antes de entrar a interponer la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Dos muchachos de bachillerato fueron encontrados cerca del parque Colosio, golpeados, grafiteados, sin celular, luego de que los policías de la GCE les cayeron literalmente encima para maltratarlos. El caso tomó tal relevancia que el mismo visitador de Derechos Humanos de Valles, Edgardo Gasca Moreno acudió al lugar donde estaban los jóvenes, para tomar nota del presunto abuso.

Este martes 10 de marzo, María Guadalupe Leal Pérez, abuela del joven más castigado a golpes expresó: "en lugar de que los de la Guardia Civil nos cuiden, nos tenemos que cuidar de ellos", poco antes de que los padres entraran a interponer la denuncia por abuso de autoridad, lesiones y uso excesivo de la fuerza pública.

"Ahorita somos nosotros (las víctimas) al rato van a ser más y más", agregó Leal Pérez. Dijo que los policías no dieron ninguna explicación, solamente arribaron hasta donde iban los jóvenes, los sometieron, los golpearon, les quitaron los celulares y los tiraron al río y por último les grafitearon la piel y la ropa con aerosoles que traían los elementos, según testimonio de los mismos afectados.

La familia exige justicia al Gobierno del Estado.