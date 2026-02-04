logo pulso
Estado

Denuncian pésimo servicio en el IMSS

Esperan largas horas para poder recibir atención

Por Carmen Hernández

Febrero 04, 2026 03:00 a.m.
A
RIOVERDE.- Denuncian pésimo servicio en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), no atienden a los derechohabientes, y estuvo a punto de registrarse un pleito. 

Cabe destacar que el pasado lunes varios pacientes por necesidad acudieron a recibir atención médica, sin embargo, se toparon que no había ni quién los atendiera, dos de ellos optaron por retirarse de la clínica. 

Sin embargo, una familia cansada de esperar horas para que el doctor les atendiera, preocupada por la salud de su familiar, comenzó a dialogar con el personal de seguridad, todo se salió de control y estuvo a punto de presentarse un pleito. 

Derechohabientes sostuvieron que es un pésimo el servicio el que se ofrece en la clínica, aunado a que nunca hay medicamentos y que faltan doctores. Manifestaron que de manera puntual les descuentan la prestación del seguro y no se vale que reciban un mal trato por parte del personal que labora en la clínica. 

