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Dependencias suspenden labores este lunes

Por Redacción

Marzo 16, 2026 03:00 a.m.
A
Dependencias suspenden labores este lunes

CIUDAD VALLES.- Este lunes 16 de marzo no habrá servicio en oficinas municipales, estatales, Dapas ni en el INE, por ser día de descanso obligatorio.

De acuerdo con el calendario oficial del Gobierno federal, el natalicio de Benito Juárez García, que cae el sábado 21 de marzo, se recorrió a este inicio de semana, en el que ninguna institución educativa ni oficinas de Gobierno tendrán actividad.

La Presidencia Municipal, la Dapas, la Oficina Recaudadora de la Secretaría de Finanzas y el Instituto Nacional Electoral suspenderán su itinerario y retornarán a las labores hasta este martes 17 de marzo.

Este es el segundo puente por fecha cívica oficial del año.

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