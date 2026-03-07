logo pulso
Derrapa motociclista; sufre severas lesiones

Por Carmen Hernández

Marzo 07, 2026 03:00 a.m.
A
Derrapa motociclista; sufre severas lesiones

Ciudad Fernández.- Un hombre resultó lesionado al derrapar la motocicleta en la que se transportaba sufriendo severas lesiones. 

 Los sucesos se presentaron en la comunidad de La Noria, cuando un hombre conducía una motocicleta, de pronto perdió el control de la unidad y derrapó, resultando con lesiones graves. Vecinos que se percataron del accidente solicitaron el apoyo a los cuerpos de emergencia, al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes trasladaron de urgencia al lesionado a un hospital, por la gravedad de las lesiones que sufrió. 

Los paramédicos hacen lo humanamente posible por salvarle la vida, debido a los severos golpes que sufrió luego del derrape.

