"Desabasto de agua, un problema de todos"

CIUDAD VALLES.- Una persona que justifica tirar agua a manguerazos porque paga el recibo de la Dapas es un problema de medio ambiente, porque hay que educarse para evitar las crisis hídricas, dijo el director de Ecología, Julio César Otero Torres.

Este tema fue uno de los fundamentales sobre la crisis hídrica en la que se encuentra actualmente Valles y la región y que fue apoyada por personal técnico de la Comisión Nacional del Agua, en las instalaciones de la Alameda Municipal.

Otero Torres manifestó que nada justifica el hecho de tirar agua indiscriminadamente y que la educación ambiental trata de explicar que el cuidado de los recursos es tarea de todos y no del Gobierno, porque cuando el río no llevaba líquido, todos culpaban a los Gobiernos, sin embargo, cuando hay agua suficiente, tiran el agua sin importarles nada.