Desabasto de medicamentos en Hospital Regional

RIOVERDE.- Persiste la falta de medicamentos, algunos básicos en el Hospital Regional de Rioverde, por lo que hay quejas por parte de pacientes que acuden a consulta y enfrentan el problema que no hay el medicamento que requieren para sanar de sus males.

Pacientes que por necesidad acuden a recibir atención médica al Hospital Regional de Rioverde, dieron a conocer que sólo proporcionan la consulta, pero los médicos les recetan fármacos para sanar de sus males y no hay en la farmacia de la institución, corren el riesgo de empeorar en sus condiciones de salud.

Cuando acuden al área de farmacia, se topan con que no hay la mayoría de las claves médicas que les recetaron.

Por lo que algunos se ven obligados a empeñar sus pertenencias o rematarlas, para poder comprar la medicina y sanar de sus males.

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Indicaron que de nada sirve tener un Hospital con tecnología, cuando no tienen lo básico que es la medicina para sanar de sus enfermedades.