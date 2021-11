Desairan militantes foro panista

RIOVERDE.- Poca asistencia de militancia panista al foro "CDE 21-24, retos y desafíos" donde participaron las aspirantes a la presidencia del Comité Directivo Estatal del PAN, convocan a conferencia de prensa, pero no permiten que los reporteros realicen su trabajo.

Medios de comunicación fueron convocados a rueda de prensa en el Comité Municipal del PAN donde estuvieron presentes la presidente del Comité, Elizabeth Morán; el presidente del Comité Estatal, Juan Francisco Hernández, las aspirantes a la dirigencia estatal Josefina Salazar Báez, Verónica Rodríguez y Lidia Argüelles, quienes expusieron su proyecto.

Una vez que concluyó la participación de las aspirantes, intervino la presidenta del Comité y advirtió que no se permitirían preguntas, por lo que los medios cuestionaron para que convocaban a rueda de prensa, si no van a permitir realizar preguntas.

Posteriormente abandonaron la sala de prensa las aspirantes, se le cuestionó de la denuncia por fraude, manifestando la presidente del PAN, "es una pregunta que tiene que contestar muy largamente, porque son chismes".

Molesta la ex diputada Josefina Salazar manifestó "háganme la pregunta" y reiteró que al tener una denuncia no te hace delito, está en investigación, está en proceso".Posteriormente se llevó a cabo el foro donde expusieron sus proyectos las candidatas, donde hubo poca afluencia de la militancia panista, sólo asistieron en su mayoría ex empleados de la administración panista.