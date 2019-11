Desalojan a los alumnos del Cedie por fuga de gas

RIOVERDE.- Fuga de gas en el Cedie 6 provocó que los alumnos sean desalojados a la hora de la comida; la directora se niega a realizar las reparaciones necesarias, denunciaron padres de familia.

Señalaron que el Cedie 6 ubicado entre calles Galeana y Jiménez desde agosto tiene una fuga de gas, pero desde el pasado lunes a la 1:00 de la tarde los alumnos que estaban en el comedor fueron desalojados en virtud de que había un fuerte olor a gas.

"No es posible que la directora Lorena Loredo Rocha, no tome cartas en el asunto, cuando está en riesgo la integridad de los niños como del personal que labora".

"No es la primera vez que se presenta una fuga de gas en la institución; cómo es posible que no le inviertan ni 300 pesos para adquirir la manguera o renovar el cilindro, si no tienen recursos estamos dispuestos a aportar con la finalidad de que los niños estén en un lugar seguro".

Explicaron, por último, que es necesario que Protección Civil y los encargados de los CEDIE en el Estado realicen una verificación de las instalaciones, porque temen que se presente una tragedia.