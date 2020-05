Desatienden los matehualenses llamado a aislarse

Matehuala.- Decenas de familias no han podido asimilar el mantenerse en casa y siguen saliendo a la calle y no solo una persona, sino que lo hacen todos provocando el riesgo de un contagio de coronavirus, ante la pandemia que no ha podido ser controlada.

Ayer fue un día de gran movimiento en la zona comercial, y quizás tuvo mucho que ver que es quincena y las familias aprovechan para acudir a los comercios para la compra de sus productos básicos para el hogar.

Aunque es importante mencionar que se pudo captar a personas sin el cubrebocas, refrescándose con una paleta, con agua fresca para mitigar el calor que se sentía, pero sin ninguna medida preventiva.

La plaza Benito Juárez, fue uno de los sitios de mayor concurrencia, en pleno corazón de la ciudad y a unos pasos del mercado Mariano Arista, además de estar rodeada de comercios, farmacias, instituciones bancarias.

Es importante reconocer que Matehuala es un sitio clave para que personas de otros municipios vengan a realizar sus compras o a los cobros de remesas, acudir con un médico, un dentista, un optometrista, a un centro de rehabilitación física, y hasta en lo jurídico, hay muchas cosas más por las que tienen que venir a esta población

Todo eso hace que haya mucho movimiento en el centro de la ciudad, familias completas que viajan de otras municipalidades a realizar compras o diversos trámites, sin embargo estas personas no toman las medidas preventivas necesarias, como el cubrebocas.

Pese a las recomendaciones que hace la Secretaría de Salud, las personas no conocen ni la santa distancia.