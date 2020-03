Descuidado luce el panteón Gpe.

MATEHUALA.- Al Panteón Municipal Guadalupe le falta atención, luce sucio y descuidado como si no hubiera un responsable que lo mantuviera ordenado.

La administración del Cementerio Municipal ya debería de redoblar esfuerzos para mantener limpio el camposanto, ya que denota que el responsable nada hace para mantenerlo limpio y ordenado.

Por si fuera poco, quienes realizan trabajos de albañilería en la construcción de capillas terminan la obra y se van, dejando el material tirado y lo hacen porque nadie dice nada.

Asimismo, los sanitarios malolientes, y lo peor es que no hay un responsable que esté a la entrada como a la salida dando gel, por ese lado está mal, porque no se ha aplicado la medida de higiene obligatoria o el filtro sanitario ante la contingencia, sería bueno que el director de Servicios Públicos Municipales, José Refugio Maldonado Manzo ordenara al responsable del Cementerio Guadalupe que se ponga a trabajar para mantener limpio el panteón y no esté dando mal aspecto. El pasado domingo al mediodía hubo una inhumación y había gran cantidad de personas en el lugar despidiendo al finado, dándose unos con otros saludos, se olvidaron de la contingencia.