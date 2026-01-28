Desinterés de industria manufacturera en Valles

CIUDAD VALLES.- No hay empresas manufactureras todavía interesadas en instalarse en Valles o la Huasteca: Jesús Salvador González Martínez, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

Por el momento, no hay ninguna empresa de interés comercial internacional o industria de gran calado que haya mostrado interés en instalarse en Valles, según palabras del funcionario estatal.

Contrario a lo que estuvieron esgrimiendo durante días varios funcionarios locales, en la región no hay oferta de llegada de inversión de grandes marcas.

Sobre el aeropuerto de Tamuín, las obras comenzarían en 2027 y serán el resultado de una inversión de Gobierno Federal de más de cuatro mil millones de pesos; por lo pronto lo que hay sobre la estación aérea son 17 estudios de factibilidad que costarán varias decenas de millones de pesos.

