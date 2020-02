Detecta DIF a 5 niños por maltrato infantil

CIUDAD VALLES.- La directora del DIF Municipal, Francisca Moreno Hernández informó que hay cinco menores de edad y uno más que ya alcanzó la mayoría de edad que sufrieron maltrato de sus padres que sufren enfermedades mentales.

Comentó que uno de los casos, de dos niños pequeños es particularmente dramático, porque padre y madre sufren de esquizofrenia y su padecimiento provocó que fueran no sólo desentendidos de sus vástagos, sino incluso violentos, al no estar en concordancia con la realidad.

El procedimiento a seguir fue el de atender el caso con la Procuraduría de Defensa del Menor, trabajadoras sociales y el Ministerio Público y una vez que se completa la investigación entonces se busca una custodia con familiares de los niños y si no es así, entonces se convierten en parte de los albergues municipales.

Comentó que no desafortunadamente, los niños ya no pueden tener contacto con sus padres y no hay instituciones que atiendan al enfermo mental.