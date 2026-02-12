Detienen a banda de falsificadores

Matehuala.- Detienen elementos de la Guardia Civil Estatal a cuatro personas que realizaban compras en una tienda comercial con billetes de 500 pesos falsos, al parecer es una banda de falsificadores originaria del Estado de México, la misma que había pagado con billetes falsos en diversos comercios de Matehuala y Cedral.

Comentó el comandante de la Policía Municipal Jorge Peña, que en el municipio de Real de Catorce esta banda pagaba con billetes falsos, los que fueron identificados y fueron aprehendidos los fraudulentos sujetos, pero se requiere que los afectados interpongan sus denuncias y de esta manera no vuelvan a crear estos conflictos en el Altiplano, agregó que los detenidos son una banda de falsificadores de billetes originarios del Estado de México.

Mencionó que los falsificadores han estado haciendo de las suyas en las últimas semanas en el Altiplano potosino, pues ya afectaron a personas en el municipio de Matehuala hace unas semanas, en cuatro tiendas pagaron con billetes falsos de quinientos y mil pesos, además también en Cedral y ahora fueron atrapados en Real de Catorce al ser identificados los billetes apócrifos. Refiere el jefe policiaco que quienes se vean afectados y les paguen con billetes falsos, interpongan sus denuncias en la Fiscalía en la Colonia la Finca.