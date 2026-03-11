logo pulso
Estado

Detienen a sujeto por delitos contra la salud

Por Redacción

Marzo 11, 2026 03:00 a.m.
A
Detienen a sujeto por delitos contra la salud

MATEHUALA.- Como resultado de los despliegues de seguridad en la zona centro de la ciudad, oficiales de la Policía Municipal detuvieron a un masculino en posesión de estupefacientes durante la noche de este lunes.

Los hechos se presentaron mientras policías municipales hacían rondines en el centro y al pasar entre las calles Guerrero y Aramberri, detectaron a una persona de sexo masculino que, al notar la presencia de la unidad policial, intentó extraerse del lugar de manera inusual, razón por la cual llamó la atención de los oficiales, lo que provocó una persecución para ver qué era lo que traía el sujeto que trataba de escapar.

Los uniformados le siguieron el paso y al interceptarlo se tornó agresivo hacia el personal de seguridad, y al ser revisado le encontraron entre sus pertenencias un envoltorio en cuyo interior contenía una sustancia blanca característica a la droga conocida como "cocaína", por lo que le dijeron sus derechos y fue abordado a la patrulla quedando en calidad de detenido.

El hombre detenido fue identificado como Jorge Francisco R. de 45 años de edad, fue traslado al área de barandillas, quedando a disposición de la Fiscalía, donde se definirá su situación jurídica.

