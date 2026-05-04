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Detienen policías a ladrón de bicicletas

Por Carmen Hernández

Mayo 04, 2026 03:00 a.m.
A
Detienen policías a ladrón de bicicletas

RIOVERDE.- Elementos de la Guardia Civil Municipal aprehendieron a presunto ladrón de bicicletas, cuyos robos los ha cometido sobre todo en la periferia de la ciudad. 

El domingo por la mañana, en la calle Morelos, fue detenido el adulto mayor, presunto autor de los atracos de los biciclos. 

Al ser asegurado, el presunto ladrón de nombre Pablo, se puso agresivo contra los agentes, pero fue detenido y puesto a disposición de las autoridades.  

Sin embargo, comerciantes de la zona identificaron al presunto como quien se dedicaba a sustraer vehículos de transporte, sobre todo en la periferia de la ciudad.

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