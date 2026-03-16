Detienen policías a sujeto implicado en una riña

RIOVERDE.- Una riña durante las cual se escucharon detonaciones de arma de fuego en el Ejido Puente del Carmen generó una gran movilización policíaca y los agentes lograron la aprehensión de uno de los implicados en los hechos.

Elementos de la Guardia Civil Municipal dieron a conocer que se recibió una llamada de auxilio del Ejido Puente del Carmen, debido a una riña que se generó entre varios individuos, por lo que acudieron varias patrullas para atender la situación.

Al llegar al lugar, se percataron de la presencia de un hombre que conducía un vehículo Ford Edge color negro de manera temeraria.

Los agentes policiacos le marcaron el alto, pero el conductor en aparente estado de ebriedad, le imprimió más velocidad al vehículo e intentó la huida, por lo que se inició la persecución, que fue durante varios kilómetros.

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Finalmente, el hombre que responde al nombre de Juan de 29 años de edad, fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes.