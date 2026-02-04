logo pulso
Estado

DIF llevará a desquiciada a psiquiátrico

Por Miguel Barragán

Febrero 04, 2026 03:00 a.m.
CIUDAD VALLES.- Una mujer agrede a transeúntes y altera locales comerciales en su desquiciamiento; el DIF tiene un proceso con la mujer que podría terminar con un internamiento en el hospital psiquiátrico de la capital del estado.

El caso ha sido atendido por el DIF Municipal, a través del proceso de concientización familiar y una de las metas es poder apoyar a la joven, llamada Cristina, llevándola a internar a la clínica psiquiátrica Dr. Everardo Neumann para un tratamiento inicial, aunque el seguimiento sería ideal en el Cisame (Centro Integral de Salud Mental).

La mujer suele amenazar y golpear a gente que pasa por la calle Haití, en la colonia Emiliano Zapata, cerca de la avenida del mismo nombre.

