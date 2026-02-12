Difunden programa Heroínas al motor

Ciudad Fernández.- Elementos de la Guardia Nacional impartirán un taller para las mujeres sobre nociones de mecánica, que se llevará a cabo el 6 de marzo en la plaza principal.

Las autoridades municipales están trabajando de manera coordinando con la Guardia Nacional, es por ello que arrancarán el Programa Heroínas al motor, el que será dirigido a mujeres, en el marco del Día Internacional de la Mujer a partir de las 11 de la mañana en la plaza principal.

Se les enseñará a las féminas las nociones desde cambiar una llanta, revisar el aceite y otras cosas que puedan revisar cuando su vehículo llegue a sufrir alguna falla.

Es por ello que se les invita a todas las mujeres, para que se acerquen y se inscriban porque habrá cupo limitado.

