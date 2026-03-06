logo pulso
Dona el Ayuntamiento carretillas a ladrilleros

Por Carmen Hernández

Marzo 06, 2026 03:00 a.m.
A
Dona el Ayuntamiento carretillas a ladrilleros

CIUDAD FERNÁNDEZ.-  Autoridades municipales donaron carretillas a los ladrilleros para que continúen con la elaboración del tabique, que es su sustento de vida en las mejores condiciones y el equipo que requieren. 

En el Ejido del Refugio, alrededor de 12 personas que se dedican a la elaboración de ladrillos, algunos han tenido bajas ventas debido a la poca demanda de tabique para construir viviendas, por lo que son pocos los ingresos que obtienen para su subsistencia.  

Las autoridades municipales les entregaron carretillas, las que serán de gran apoyo para realizar su trabajo con el equipo indispensable. 

También se busca que mejoren sus condiciones de vida con el equipo necesario para desarrollar su trabajo.

