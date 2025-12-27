Donan cena navideña a familias en hospitales

Matehuala.- Elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil acudieron la noche del 25 de diciembre a los hospitales de la ciudad llevándoles de comer a quienes esperan a un familiar enfermo, de esta manera al menos tuvieron una cena navideña, pues esta temporada es para ayudar a quienes pasan por momentos difíciles.

La comitiva se desplazó a los centros hospitalarios para brindar apoyo en especie alimentaria a aquellas personas que, por circunstancias difíciles, se ven obligadas a pasar estas fechas de celebración y reunión familiar dentro de las instalaciones médicas.

Reconociendo la carga emocional y el desgaste que puede representar acompañar a un ser querido enfermo durante esta temporada.

El apoyo consistió en la entrega de café caliente y taquitos, un gesto sencillo, pero profundamente humano diseñado para llevar un momento de calor, consuelo y fortaleza a quienes más lo necesitan.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Esta iniciativa buscó, más allá de la alimentación, transmitir un mensaje de comunidad y esperanza, recordando a los presentes que no están solos.

Esta es una manera de apoyar a las personas que están pasando por momentos difíciles, en estas fechas de navidad, y que al menos tuvieran una cena navideña, esperando que pronto sea dado de alta su familiar del hospital, para poder estar con él, pues había personas de comunidades muy retiradas que estaban en esperando un milagro navideño afuera del Hospital.