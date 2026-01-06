logo pulso
Dos jóvenes derrapan en una motocicleta

Por Carmen Hernández

Enero 06, 2026 03:00 a.m.
A
Dos jóvenes derrapan en una motocicleta

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Dos personas resultan lesionadas al derrapar la motocicleta en la que viajaban. Los hechos ocurrieron en la carretera a Cerritos y Federal 75, cuando el conductor de una motocicleta y su acompañante derraparon en la unidad en que viajaban.

Al lugar acudieron elementos de bomberos, para brindar la atención a los lesionados, los que fueron trasladados al Hospital IMSS- Bienestar para su atención especializada. Sin embargo del accidente tomó conocimiento la Guardia Nacional sección caminos.

