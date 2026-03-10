Dos motociclistas se accidentan en carretera
CIUDAD VALLES.- Ocurrieron dos accidentes que involucraron a motociclistas en la carretera libre Valles-Rioverde.
El domingo por la tarde, los paramédicos de la Cruz Roja acudieron al kilómetro 16, en el tramo de El Mirador al acceso del ejido Los Otates, donde les reportaron que había un motociclista lesionado.
De acuerdo con la información recabada, se trataba de un joven que fue embestido por una camioneta de seguridad privada.
Sin embargo, cuando llegaron los paramédicos, el joven ya se había retirado del lugar.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Por otro lado, en el kilómetro 8, cerca del ejido Los Sabinos, un vehículo chocó contra una motocicleta en la que viajaba una pareja, la cual cayó sobre la cinta asfáltica.
Los brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) auxiliaron a los afectados, pero se negaron a ser trasladados a un hospital.
no te pierdas estas noticias
Dan permiso para podar árbol... y lo talan completo en Valles
Redacción
Ecología advierte posible multa.
Rehabilitarán presa en Guadalcázar
Redacción
La obra busca mejorar el almacenamiento de agua y beneficiar a más de 10 mil habitantes.
Hoy, encuentro de cronistas del Altiplano
Jesús Vázquez
Será en el Centro Cultural, se realizará un conversatorio