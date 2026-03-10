logo pulso
El diputado con licencia, Sergio Mayer, fue eliminado de La casa de los famosos

Estado

Dos motociclistas se accidentan en carretera

Por Redacción

Marzo 10, 2026 03:00 a.m.
Dos motociclistas se accidentan en carretera

CIUDAD VALLES.- Ocurrieron dos accidentes que involucraron a motociclistas en la carretera libre Valles-Rioverde.

El domingo por la tarde, los paramédicos de la Cruz Roja acudieron al kilómetro 16, en el tramo de El Mirador al acceso del ejido Los Otates, donde les reportaron que había un motociclista lesionado.

De acuerdo con la información recabada, se trataba de un joven que fue embestido por una camioneta de seguridad privada.

Sin embargo, cuando llegaron los paramédicos, el joven ya se había retirado del lugar.

Por otro lado, en el kilómetro 8, cerca del ejido Los Sabinos, un vehículo chocó contra una motocicleta en la que viajaba una pareja, la cual cayó sobre la cinta asfáltica.

Los brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) auxiliaron a los afectados, pero se negaron a ser trasladados a un hospital.

Dan permiso para podar árbol... y lo talan completo en Valles
SLP

Redacción

Ecología advierte posible multa.

Rehabilitarán presa en Guadalcázar
SLP

Redacción

La obra busca mejorar el almacenamiento de agua y beneficiar a más de 10 mil habitantes.

Hoy, encuentro de cronistas del Altiplano
SLP

Jesús Vázquez

Será en el Centro Cultural, se realizará un conversatorio

Buscan promover "tochito" en escuelas
SLP

Redacción

Es la versión del futbol americano sin violencia