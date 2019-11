Duda Villa de La Paz recibir Fondo Minero

VILLA DE LA PAZ.- El municipio de Villa de La Paz sigue a la espera del recurso del Fondo Minero que está parado por el Gobierno Federal.

El munícipe Armando Torres Martínez dijo que está a la espera de que se dé luz verde a ese recurso. "Que nos llegue ya lo vemos muy difícil, a lo mejor ya lo retiran, no sabemos".

Señaló que todos los proyectos que con ese recurso estaban programados eran para el mejoramiento educativo como techados de patios escolares, construcción de bardas perimetrales y construcción de aulas, entre otros. Ahí se acordó invertir ese recurso porque se vio la necesidad de mejorar los centros educativos de todo el municipio", puntualizó.

De los 58 municipios del estado de San Luis Potosí, Villa de La Paz es el último en recibir las participaciones, dijo que son 3.5 millones de pesos anuales para infraestructura y la misma suma en fortalecimiento. "Es poco realmente, porque del dinero se paga mucho a la CFE y otros servicios básicos primarios".

Dijo que su administración no tiene ingresos propios, "lo único que tenemos proviene de la minera y ya lo estamos aplicando el pago del servicio de agua para de ahí poder paliar las necesidades económicas que tenemos. Aunado a ello estamos pagando deudas contraídas por el gobierno anterior durante el cual no se pagaron impuestos. O sea que no ha sido nada fácil realizar tantas obras como quisiéramos", concluyó la primera autoridad.