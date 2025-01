El enigma de los jóvenes detenidos por la GCE

CIUDAD VALLES.- Sin información oficial y con datos a cuentagotas de los familiares, sigue en un enigma la detención de cuatro jóvenes manifestantes y su traslado a la capital del Estado.

Primer acto:

la supuesta detención

Jueves

El jueves, después de las dos de la tarde, cerca de la Catedral de Valles, presuntamente elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron a cuatro jóvenes que recién habían participado en la protesta contra Óscar Hernández y la corporación. La información era un rumor, sin boletín ni comunicado oficial.

No obstante, la noche del jueves, los padres de uno de los detenidos, Axel N. refirieron a este reportero que no sabían dónde estaba el detenido y lo único que sabían, también por rumores, era que se lo habían llevado a la capital del estado, junto a otros más. En la Fiscalía no había ningún consignado ni en las celdas de la Comandancia de Región de la Guardia.

Posdata: tanto los otros compañeros de marcha como los papás, decían que esos muchachos no “andaban mal” (no pertenecen a ningún grupo criminal) y que estaban en la marcha porque les pagaron 500 pesos, para ir a hacer bola.

Segundo Acto: “sí están

en San Luis, ya nos los

van a dar” y el vídeo

persecutorio

En la mañana del viernes, al menos los parientes de Axel dieron a conocer que ya sabían que su hijo estaba en la Guardia Civil de San Luis Potosí y que ya se los iban a entregar: los motivos de la detención habían sido nimios: alteración del orden público y resistencia al arresto.

La misma tarde de este viernes 24 de enero, Maricela N. publicó un vídeo grabado desde una camioneta en marcha, que corría, paralela a una camioneta de la Guardia Civil, en donde se asomaban las cabezas y los hombros de jóvenes que eran trasladados a San Luis Potosí y que sólo siguieron, presuntamente, hasta el ejido La Pitahaya.

Sábado

“Ya vienen en camino”

y una Secretaría de

Seguridad que usa

la primera versión

Este sábado, parientes de Axel supuestamente venían en camino a Valles, luego del trago amargo de la desaparición y la detención arbitraria, pero, así como pasó desde que supuestamente tuvieron contacto con autoridades “les pidieron ya no decir nada” y no han decidido si interpondrán la denuncia por privación ilegal de la libertad.

En la oficina de Comunicación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la información vertida este sábado 25 de enero fue que a los jóvenes los remitieron a la Fiscalía General del Estado y que no tienen más datos sobre eso.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) tuvo conocimiento de los casos y habría iniciado una investigación de queja por oficio, luego de que se dio a conocer ayer, públicamente sobre este caso.

Toda la información, hasta el momento proviene de parientes y de los que se manifestaron, pero no ha habido información oficial sobre la detención y traslado a la Capital del Estado.