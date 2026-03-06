logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Megan Fox vuelve con candentes fotos

Fotogalería

Megan Fox vuelve con candentes fotos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

El lunes, recorte del horario laboral en INE

Por Redacción

Marzo 06, 2026 03:00 a.m.
A
El lunes, recorte del horario laboral en INE

CIUDAD VALLES.- El lunes 9 de marzo, con motivo del "Día nacional sin nosotras", el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá un recorte en sus horarios de atención.

Dentro del marco del 8M o Día Internacional de la Mujer, la fecha siguiente se conmemora el día sin las mujeres en toda área de desempeño laboral, dado que se resalta la importancia toral de la mujer en todas las actividades de la vida pública, por ese motivo y porque el INE tiene una mayoría de trabajadoras mujeres, el 9 de marzo habrá horario de atención de las ocho de la mañana a las tres de la tarde solamente.

Ya a partir del martes 10 de marzo, la atención será de ocho de la mañana a ocho de la noche, como es costumbre. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Rescatan bomberos felino atrapado en un puente
Rescatan bomberos felino atrapado en un puente

Rescatan bomberos felino atrapado en un puente

SLP

Carmen Hernández

La Dapas anuncia pago desde un celular
La Dapas anuncia pago desde un celular

La Dapas anuncia pago desde un celular

SLP

Redacción

Pozo de Miravalles, listo para abastecer de agua a vallenses
Pozo de Miravalles, listo para abastecer de agua a vallenses

Pozo de Miravalles, listo para abastecer de agua a vallenses

SLP

Redacción

Descarta la CEA desabasto del líquido

Concluyen eventos por el aniversario de los bomberos
Concluyen eventos por el aniversario de los bomberos

Concluyen eventos por el aniversario de los bomberos

SLP

Jesús Vázquez

Reconocen trayectoria de algunos bomberos