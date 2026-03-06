El lunes, recorte del horario laboral en INE

CIUDAD VALLES.- El lunes 9 de marzo, con motivo del "Día nacional sin nosotras", el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá un recorte en sus horarios de atención.

Dentro del marco del 8M o Día Internacional de la Mujer, la fecha siguiente se conmemora el día sin las mujeres en toda área de desempeño laboral, dado que se resalta la importancia toral de la mujer en todas las actividades de la vida pública, por ese motivo y porque el INE tiene una mayoría de trabajadoras mujeres, el 9 de marzo habrá horario de atención de las ocho de la mañana a las tres de la tarde solamente.

Ya a partir del martes 10 de marzo, la atención será de ocho de la mañana a ocho de la noche, como es costumbre.