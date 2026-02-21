logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Ovacionan noche sinfónica en honor a José Alfredo Jiménez en el Teatro de la Paz

Fotogalería

Ovacionan noche sinfónica en honor a José Alfredo Jiménez en el Teatro de la Paz

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Eligen presidente de cooperativa de grutas San Ángel

Por Carmen Hernández

Febrero 21, 2026 03:00 a.m.
A
Eligen presidente de cooperativa de grutas San Ángel

RIOVERDE.- Ejidatarios eligen a Carlos Contreras como  nuevo presidente de la Cooperativa de las Grutas en un evento realizado entre los habitantes de la comunidad de Alamitos. 

A la comunidad de Alamitos acudió personal del municipio para impulsar proyectos de capacitación y educativos, en beneficio de todas las personas de la localidad. 

Se tiene contemplado la construcción de cuartos para maestros, porque algunos docentes se quedan en viviendas de algunas madres de familia, donde les brindan desayuno, ya que los docentes tienen que quedarse a impartir clases y lo que se busca es mejorar las condiciones de vida. 

También se llevó a cabo la asamblea del cambio del presidente de la Cooperativa de las Grutas que están ubicadas en la localidad de Alamitos, siendo electo Carlos Contreras Torres con la participación del 90% de los ejidatarios. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Así mismo la comunidad ya se prepara para recibir a los cientos de turistas que visitarán en las vacaciones de Semana Santa las Grutas del Ángel y Catedral, entre otros sitios atractivos que tiene la comunidad.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Pareja cae de motocicleta tras pasar por grieta en avenida
Pareja cae de motocicleta tras pasar por grieta en avenida

Pareja cae de motocicleta tras pasar por grieta en avenida

SLP

Redacción

Una mujer resultó lesionada en la cadera y fue trasladada a un hospital tras la caída.

Caen seis con armas largas y equipo táctico en Tanquián
Caen seis con armas largas y equipo táctico en Tanquián

Caen seis con armas largas y equipo táctico en Tanquián

SLP

Redacción

Guardia Civil Estatal incauta vehículos y equipo táctico en la Huasteca

Mario Delgado conmemora el Día de la Lengua Materna en Matlapa
Mario Delgado conmemora el Día de la Lengua Materna en Matlapa

Mario Delgado conmemora el Día de la Lengua Materna en Matlapa

SLP

Redacción

Anuncian más textos indígenas en la Huasteca.

Se accidenta mujer en su motocicleta
Se accidenta mujer en su motocicleta

Se accidenta mujer en su motocicleta

SLP

Redacción