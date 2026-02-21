Eligen presidente de cooperativa de grutas San Ángel

RIOVERDE.- Ejidatarios eligen a Carlos Contreras como nuevo presidente de la Cooperativa de las Grutas en un evento realizado entre los habitantes de la comunidad de Alamitos.

A la comunidad de Alamitos acudió personal del municipio para impulsar proyectos de capacitación y educativos, en beneficio de todas las personas de la localidad.

Se tiene contemplado la construcción de cuartos para maestros, porque algunos docentes se quedan en viviendas de algunas madres de familia, donde les brindan desayuno, ya que los docentes tienen que quedarse a impartir clases y lo que se busca es mejorar las condiciones de vida.

También se llevó a cabo la asamblea del cambio del presidente de la Cooperativa de las Grutas que están ubicadas en la localidad de Alamitos, siendo electo Carlos Contreras Torres con la participación del 90% de los ejidatarios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Así mismo la comunidad ya se prepara para recibir a los cientos de turistas que visitarán en las vacaciones de Semana Santa las Grutas del Ángel y Catedral, entre otros sitios atractivos que tiene la comunidad.