En Día de la Candelaria, se agotan los tamales

MATEHUALA.- Con motivo del Día de la Candelaria este lunes los tamales se acabaron rápidamente en los diferentes puestos que acostumbran a vender, así mismo, quienes se dedican a prepararlos tuvieron muchos pedidos.

El Día de la Candelaria es una fecha en la que se acostumbra a hacer convivios para comer tamales, y este año la fecha quedó en lunes, y hubo un puente, lo que dio la oportunidad para que más personas se reunieran en los desayunos, comidas y cenas donde el platillo fueron los deliciosos tamales.

Muchas personas aprovecharon para hacer la tradicional levantada al Niño Dios y al término del rosario comer unos ricos tamales y una bebida caliente.

Cabe hacer mención que la tradición de los tamales del 2 de febrero Día de la Candelaria es muy antigua, y a pesar de que pasen los años no se ha extinguido, pues las personas que les salió el muñeco en la rosca de Reyes tuvieron que poner los tamales y la bebida para celebrar esta importante fecha.

