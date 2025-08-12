logo pulso
En la Huasteca, seis de cada 10 casos de dengue

La Secretaría de Salud reporta cuatro contagios por dengue hemorrágico en Ciudad Valles

Por Huasteca Hoy

Agosto 12, 2025 04:30 p.m.
En la Huasteca, seis de cada 10 casos de dengue

CIUDAD VALLES.- Hay cuatro casos de dengue hemorrágico en el estado, tres de ellos salieron en la Huasteca norte.

Las cifras de la Secretaría de Salud indican que el 75 por ciento de los casos graves se encuentran en la Huasteca, región en donde, por naturaleza, hay más presencia del mosquito que lo transmite.  

A nivel estatal, el total de casos en general es de 242, de los cuales 157 han sido atendidos en la Jurisdicción Sanitaria V, que comprende los municipios de Ciudad Valles, Ébano, Tamuín, Tamasopo y El Naranjo.

La cifra de incidencias significa el 64 por ciento del total de quienes pasan o han o han pasado por este padecimiento, según la información. 

