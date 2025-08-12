Participa Catorce en Fenapo 2025

REAL DE CATORCE.- El pueblo de Catorce está presente en la Fenapo 2025, pues se encuentra en el stand de Pueblos Mágicos, donde hay información sobre el pueblo de Real de Catorce, la cultura y tradiciones de este lugar, se les muestra a los visitantes esto con la finalidad de promover el turismo.

El presidente municipal de Real de Catorce, Juan Francisco Javier Sandoval Torres, encabezó la participación del Pueblo Mágico en el stand de Pueblos Mágicos dentro de la Feria Nacional Potosina 2025.

Real de Catorce es uno de los pueblos mágicos más bonitos del estado potosino, en los que resalta su belleza por los hermosos paisajes, dijo el edil.

En este importante evento también estuvieron presentes la secretaria de Turismo del estado, Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, y el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de San Luis Potosí, con quienes se reafirmó el compromiso de proyectar a Real de Catorce como uno de los destinos turísticos más representativos del Altiplano Potosino.

En los stand presentan artesanías de huicholes y piezas emblemáticas que reflejan la historia, tradición y riqueza cultural de Catorce, fortaleciendo así la promoción turística y el desarrollo económico de las comunidades; se ha tenido buena respuesta de las personas que acudieron a ver este stand y conocer parte de la cultura de Catorce.