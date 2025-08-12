logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ATMÓSFERA MULTICOLOR

Fotogalería

ATMÓSFERA MULTICOLOR

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Anuncian jornada de servicios gratuitos

Se llevará a cabo este jueves en la comunidad de San Diego

Por Carmen Hernández

Agosto 12, 2025 03:00 a.m.
A
Anuncian jornada de servicios gratuitos

RIOVERDE.- Todo listo para la jornada de servicios gratuitos, que se llevará a cabo este próximo jueves en la comunidad de San Diego. Alrededor de 16 departamentos de la Presidencia Municipal trabajan de manera coordinada para llevar a cabo una campaña, la que se realizará este próximo 14 de agosto en la comunidad de San Diego de 9:00 a 1:00 de la tarde. 

Entre los servicios que se ofertarán son: atención del escuadrón AVE, esterilización canina y felina, beca de transporte universitario y una campaña de descacharrización. 

Asimismo, se realizarán cortes de cabellos gratuitos, traslados en ambulancia y servicio de emergencias médicas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Repunta ocupación hotelera en Valles
Repunta ocupación hotelera en Valles

Repunta ocupación hotelera en Valles

SLP

Miguel Barragán

Se reportó un 65 por ciento este fin de semana: Alejandra Soria Treviño

Participa Catorce en Fenapo 2025
Participa Catorce en Fenapo 2025

Participa Catorce en Fenapo 2025

SLP

Jesús Vázquez

Anuncian jornada de servicios gratuitos
Anuncian jornada de servicios gratuitos

Anuncian jornada de servicios gratuitos

SLP

Carmen Hernández

Se llevará a cabo este jueves en la comunidad de San Diego

Retrasan inauguración de edificio de Medicina
Retrasan inauguración de edificio de Medicina

Retrasan inauguración de edificio de Medicina

SLP

Miguel Barragán

No hay manera todavía de contar con energía eléctrica: director