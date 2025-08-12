Anuncian jornada de servicios gratuitos

RIOVERDE.- Todo listo para la jornada de servicios gratuitos, que se llevará a cabo este próximo jueves en la comunidad de San Diego. Alrededor de 16 departamentos de la Presidencia Municipal trabajan de manera coordinada para llevar a cabo una campaña, la que se realizará este próximo 14 de agosto en la comunidad de San Diego de 9:00 a 1:00 de la tarde.

Entre los servicios que se ofertarán son: atención del escuadrón AVE, esterilización canina y felina, beca de transporte universitario y una campaña de descacharrización.

Asimismo, se realizarán cortes de cabellos gratuitos, traslados en ambulancia y servicio de emergencias médicas.