Repunta ocupación hotelera en Valles

Se reportó un 65 por ciento este fin de semana: Alejandra Soria Treviño

Por Miguel Barragán

Agosto 12, 2025 03:00 a.m.
Repunta ocupación hotelera en Valles

CIUDAD VALLES.- En un 65 por ciento estuvo la ocupación hotelera en Valles este fin de semana, de acuerdo con la directora de Turismo de Valles, Alejandra Soria Treviño.

   La encargada de la oficina de Turismo expuso que este fin de semana hubo afluencia turística en buenos números, tomando en cuenta que las vacaciones de Verano tienen lapsos de poca circulación de foráneos, dado el periodo de descanso más largo que en Semana Santa y 65 de cada 100 habitaciones tuvieron visitantes.

El espectro de habitaciones en Valles es de 1 mil 300, es decir, en este fin de semana habrían estado llenos 845 cuartos de hotel en el municipio.

Se reportó un 65 por ciento este fin de semana: Alejandra Soria Treviño

